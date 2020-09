Elezioni: dalla Pigna di Sanremo, l'ex ministro Lupi per Bissolotti "La coalizione senza un centro non si può chiamare centrodestra"

L’On. Maurizio Lupi oggi ha fatto tappa a Sanremo per sostenere la campagna elettorale del candidato Antonio Bissolotti. L’avvocato matuziano e vicepresidente di Liguria Popolare, corre nelle elezioni regionali a sostegno della riconferma alla presidenza di Giovanni Toti.



A due settimane dal voto del 20 - 21 settembre, Lupi, ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti, oggi leader di “Noi con l'Italia”, insieme a Bissolotti, ha incontrato i sostenitori e i simpatizzanti di Liguria Popolare, il partito che in questa campagna elettorale ha scelto di partecipare al fianco di Forza Italia. Un’unione per rivolgersi all’elettorato moderato di centrodestra.

L’incontro è avvenuto in uno scenario ‘insolito’, lontano dalla movida degli aperitivi elettorali e dai point del centro città. Per l’occasione è stata scelta la Pigna, il centro storico di Sanremo. Una decisione non casuale come ha spiegato il candidato Bissolotti: "Siamo molto affezionati alla Pigna. Torno indietro con i ricordi a quando amministrava il sindaco Bottini. Credo che siamo stati all’epoca, l’amministrazione che ha investito più soldi in questa parte della città, per le fognature, per la pavimentazione. Ricordo i tanti soldi a fondo perduto per rifare la tinteggiatura dei palazzi e i grandi eventi, come la notte magica nella Pigna, oggi è rimasto solo 'Rock in the Casbah' come evento che dura da più di 20 anni. Nei fatti abbiamo sempre dimostrato attenzione verso la città vecchia. Oggi che è venuto a trovarci il nostro amico, l’on. Maurizio Lupi che è il nostro leader e punto di riferimento nazionale per quanto riguarda Liguria Popolare, c’è sembrato giusto portarlo qui anche perchè non conosceva questa realtà e anche per significare come noi siamo attenti a tutte le parti della città non solo alle parti più belle verso il mare ed è quindi un piacere averlo qui come ospite”.





“A 14 giorni dalle elezioni, un dato è certo: la buona politica paga.- spiega l'On. Lupi - Quando i cittadini ti danno fiducia, quando governi devi avere la responsabilità di tradurre quella fiducia in fatti. La Liguria è l’esempio in questi 5 anni di un buon governo. Adesso la sfida è come continuare questo buon governo e su quali temi lanciare le proprie sfide".- rimarca Maurizio Lupi -- conclude Lupi -