Bordighera: il Consigliere comunale Giuseppe Trucchi chiede l'apertura delle poste in centro al pomeriggio

Numerosi cittadini di Bordighera hanno segnalato la necessità che l'ufficio postale del centro possa riaprire la propria attività anche nelle ore pomeridiane garantendo quindi il servizio per l'arco dell'intera giornata.

Del caso si è occupato anche il Consigliere di opposizione, Giuseppe Trucchi: “Tutti noi conosciamo bene l'importanza della sede operativa di via Generale Biamonti, che fornisce una assistenza preziosa per i nostri concittadini grazie anche alla riconosciuta professionalità e gentilezza del personale operante. Ci sembra effettivamente che siano ormai maturi i tempi, perchè la direzione competente di Poste Italiane voglia ritornare ad offrire quello che in altre città della nostra provincia si è concretizzato da ormai molte settimane”.

“Mi risulta infatti – prosegue - che a Diano Marina già da luglio la sede postale osservi un orario articolato sull'intera giornata. Forse anche un interessamento dell’Amministrazione comunale potrebbe favorire una attenzione dei dirigenti delle Poste su questo tema e favorire, ovviamente nel pieno rispetto di tutte le norme sanitarie indispensabili in questo periodo, un ampliamento degli orari, tale da rendere anche meno concentrato l'afflusso della popolazione”.