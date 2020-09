alvoto – Antonio Bissolotti (Liguria Popolare): “Se Sanremo incassa è un vantaggio per tutti”. Oggi incontro con l'On. Maurizio Lupi

“Ho impostato la mia campagna elettorale sulla sanremesità, non per una questione di campanilismo, ma semplicemente perché se Sanremo funziona è un vantaggio per tutti, come quando avevamo portato il casinò ad oltre 100 milioni di euro. Quando incassa Sanremo, incassano tutti”. Lo ha dichiarato Antonio Bissolotti, candidato per Liguria Popolare al consiglio regionale nella lista “Forza Italia – Liguria Popolare”, ospite della nuova puntata di #alvoto condotta da Federico Marchi.

Oggi pomeriggio è prevista proprio a Sanremo una visita dell’On. Maurizio Lupi leader di ‘Noi con l’Italia’. “Una persona di grande livello – lo ha definito Bissolotti – Un uomo della politica basata sul confronto e sulla moderazione. Viene a Sanremo per testimoniare al sua vicinanza. Lo porteremo nella città vecchia, un posto in cui noi investimmo molto: dalle fognature alla pavimentazione, dagli eventi al rifacimento dei giardini Regina Elena. Con l’On. Lupi partiremo da piazza Cassini ed andremo fino al Santuario della Madonna della Costa”.

In apertura di trasmissione, parlando di sicurezza, Antonio Bissolotti ha poi fatto gli auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi. “La sicurezza è importante e lo abbiamo sempre sottolineato, tra l'altro abbiamo realizzato delle mascherine con il nostro logo che ce le stanno chiedendo tutti – ha detto – Mando un saluto ed un augurio al presidente Berlusconi con cui mi sono incontrato molte volte quando ero coordinatore cittadino. All’epoca, insieme al sindaco Bottini, portammo Forza Italia ad oltre il 50%. Io poi sono anche un grande tifoso del Milan, di cui ho visto qualche partita proprio insieme a Berlusconi, un Presidente che ci ha fatto vincere tanto”.

Parlando dei temi del territorio, il vicepresidente regionale di Liguria Popolare è tornato sulla questione sanità. “Sanremo ha pagato prezzo altissimo in questi mesi in cui, rinunciando ai propri reparti, si era trasformato in ospedale Covid per tutta la provincia – ha detto - E’ stata dimostrata la grande competenza e professionalità di tutto il personale che va sempre ringraziato per il servizio offerto. Ora non siamo però più in emergenza e se il Covid ripartisse, ci sarebbe il tempo di individuare una struttura come presidio che non sia più l’ospedale Sanremo che ha già dato tanto. La città di Sanremo è baricentrica in provincia, ha il maggior numero di abitanti e turisti, ed ha il comprensorio più ampio, deve quindi avere un ospedale di eccellenza con tutti i suoi reparti. Primi tra tutti oggi mancano ostetricia e ginecologia, per i quali non c’è neanche un ambulatorio. Manca un punto nascite, ed è incredibile che una mamma dell’entroterra di Ventimiglia debba andare fino ad Imperia per far nascere il proprio bambino. Noi ci batteremo per questo, anche perché l’80% delle risorse della Regione è destinato alla sanità. In questo settore non si possono accettare intoppi, anche nelle cose semplici come per esempio i tempi di attesa per visite o referti”. E sul progetto del Nuovo Ospedale? “Siamo sicuramente d’accordo – ha risposto Bissolotti - ma ormai il tempo dei proclami è finito, vorremo capire dove sarà la sede definitiva ed i tempi su quando ci sarà la posa della prima pietra. E’ quindi un’opera importante, ma intanto mettiamo a posto quello che abbiamo”.

Infine una riflessione sul ruolo che, a livello turistico ed economico, può avere l’entroterra legato allo sport e alle attività all’aria aperta. “Amo lo sport in tutte le sue forme – ha detto Antonio Bissolotti - L’esperienza in mountain bike che ho vissuto pochi giorni fa alla Transalp lungo la Via del Sale da Limone Piemonte a Sanremo, che avevo già fatto lo scorso anno, è stata bellissima. Abbiamo un territorio meraviglioso. Siamo partiti da Limone con la pioggia e 7 gradi, abbiamo attraversato la nebbia, giunti al rifugio Don Barbera è esploso il sole, e siamo infine arrivati a Sanremo con 29 gradi dove c’erano i surfisti che cavalcavano le onde. Non esiste al mondo un territorio che in poco spazio possa offrire queste opportunità a turisti e sportivi. Lo sport non è solo salute e passione, ma rappresenta un grande veicolo commerciale con possibilità di lavoro per i giovani. Il nostro è un territorio da sfruttare 365 giorni l’anno. L’entroterra va rivalutato con un progetto importante di rilancio. L'occupazione giovanile è uno dei nostri punti centrali, perché i giovani sono il futuro. Credo che tutto quello che riguarda l’attività all’aria aperta sia il futuro, una risorsa da sfruttare come vero patrimonio di questo nostro ponente”.

