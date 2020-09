Sanremo: partiti ieri sera da Portosole i partecipanti alla 12a edizione della 'Hardalpitour' (Foto)

Sono partiti ieri i partecipanti alla 12a edizione della Hardalpitour Hat Sanremo-Sestriere, la manifestazione Adventouring più importante d’Europa che, anche per quest’anno, nonostante i noti disagi, è comunque un’edizione davvero molto importante con tantissimi iscritti provenienti dai vari Paesi europei.

La crescita numerica, nonché qualitativa, della Hardalpitour negli ultimi anni, è stata davvero esponenziale, con piloti sempre più appassionati pronti a vivere un’esperienza immancabile per chi ama il turismo-avventura. I paesaggi straordinari di queste zone d’Italia che nascondono tanti aneddoti e narrazioni fortemente legate alla storia del nostro Bel Paese, i percorsi esclusivi, sfidanti ma scorrevoli ed ideali per le maxi-enduro, e le persone uniche, che rappresentano una parte essenziale di questo evento, fanno della Hardalpitour un appuntamento annuale imperdibile.

L’emergenza del momento ha obbligato l’organizzatore ad alcune modifiche strutturali che piaceranno comunque ai partecipanti, che quest’anno per motivi di sicurezza sono stati limitati ad un numero massimo di 350 motociclisti. La più grande novità riguarda il punto d’incontro e il centro delle attività di venerdì e sabato, in una nuova location ma sempre sul mare di Sanremo. Quest’anno l’Hat Village è stato allestito nei pressi di Portosole, uno dei porti privati più prestigiosi del Mediterraneo, posizionato proprio a ridosso del centro della Città dei Fiori. L’area di Portosole accoglierà tutti i partecipanti con la sua eleganza ed i suoi yacht in un ambiente esclusivo.

Tra le novità di percorso, un nuovo punto sosta/ristoro di questa sera che, per l'edizione 2020 sarà per la prima volta a Boves, vicino a Cuneo, dove nella suggestiva piazza centrale verrà appositamente allestito un tendone per dare ospitalità a tutti i partecipanti giunti a circa metà percorso. Di rilievo anche il passaggio dei percorsi Extreme e Classic dalla Galleria dei Saraceni, per godere del bellissimo tratto di circa 23 km dell’Alta Val di Susa che unisce Salbertrand a Bardonecchia. Altri tratti minori, ma sempre interessanti e migliorativi della qualità, sono stati aggiunti per arricchire i percorsi.

(Foto di Tonino Bonomo)