Ospedaletti: al via lunedì alla 'Piccola' l'esposizione del concorso di pittura sulle locandine dei Gran Premi automobilistici

Apre i battenti lunedì alla ‘Piccola’, sulla ciclabile di Ospedaletti, l’esposizione delle opere in concorso alla 2a edizione del Concorso di Pittura organizzato dal 'Comitato Circuito', con il patrocinio ed in stretta collaborazione con il Comune di Ospedaletti. L’esposizione rimarrà aperta dalle 18 alle 22, sino a sabato 19 settembre, allorquando verranno premiati i vincitori delle due sezioni.

La prima area tematica si ispira alle locandine dei Gran Premi automobilistici che si disputarono sul Circuito di Ospedaletti sino al 1951 ed è intitolata ‘Locandina della Rievocazione Automobilistica di Ospedaletti’. L’opera più rappresentativa di questa Sezione potrebbe diventare l’immagine della Rievocazione Automobilistica. La seconda Sezione é invece dedicata alle corse motociclistiche che si disputarono sul Circuito di Ospedaletti sino al 1972 ed il tema riguarda ‘Campioni, moto e scorci del Circuito’. In questo caso l’opera più rappresentativa diventerà l’immagine della 3° edizione della rassegna.

Sono una trentina i quadri in concorso, realizzati con le tecniche pittoriche più disparate, anche da artisti professionisti. Sabato 19 settembre alle 17 l’ing. Pietro Laverda presenterà il nuovo libro sul marchio tricolore che porta il suo nome. A seguire, dalle 18, si svolgeranno le premiazioni del concorso di pittura, con la lettura delle relative motivazioni. I quadri classificati ai primi posti (cui verranno conferiti premi in denaro), entreranno a far parte della Pinacoteca del Comitato, mentre gli artisti che rifiuteranno i “premi acquisto” potranno allestire una personale.

Nella foto il curatore della Rassegna Giuliano Arras, l’assessore Birgit Brugger, il Presidente del Comitato Raffaele Cardone, l’artista Luca Colombo ed il promotore Marco Mazzola all’interno della sala espositiva, che, dal 17 settembre, verrà impreziosita con le composizioni floreali delle ragazze del “Descu” di Ospedaletti.



Questa la Giuria: Birgit Brugger, Annamaria Giraudo, Giuliano Arras, Luca Colombo, Marco Mazzola.