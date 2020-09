Con la linea di intervento A, la Regione Liguria e il Fondo Sociale Europeo mettono a disposizione 2.300.000 euro per occupati e disoccupati

Il Centro Provinciale di Formazione Professionale G. Pastore è stato individuato come Ente attuatore ed ha istituito un catalogo di corsi innovativo, che risponde alle esigenze di molti lavoratori e delle aziende che collaborano da anni con il Centro e che ricercano personale.

Dall'importante ente di formazione della città di Imperia, che presto aprirà una nuova sede a Ventimiglia, ci dicono "Abbiamo intitolato l'operazione Un Mare di corsi gratis perché il catalogo prevede ben 13 corsi, completamente gratuiti e con diverse caratteristiche di durata e target in modo da poter accontentare un grande parco di potenziali utenti, comprendendo occupati e disoccupati, indipendentemente dal titolo di studio e con diverse fasce di età".

Il catalogo è suddiviso in 4 sezioni.

A1) Lavoratori occupati (in tutte le imprese e dipendenti pubblici, liberi professionisti, titolari e dipendenti) - “I nuovi manager della risorsa umana”

Corso a) “La gestione efficiente del personale” / Durata: 24 ore

Corso b) “Contrattualistica applicata del rapporto di lavoro” / Durata: 24 ore

E’ possibile iscriversi a 5 corsi da 24 ore (compresi quelli del catalogo A2). Ogni corso ha un valore di 360 € (a carico della Regione).

A2) Lavoratori occupati nelle microimprese (titolari e dipendenti di imprese private con meno di 10 lavoratori e un fatturato inferiore ai 2 milioni) - “Communicat et labora”

Corso 1) “Inglese al lavoro” / Durata: 24 ore

Corso 2) “Francese al lavoro” / Durata: 24 ore

Corso 3) “Tedesco al lavoro” / Durata: 24 ore

Corso 4) “La migliore comunicazione interpersonale”

Corso 5) “Comunica e controlla la raccolta differenziata”

Corso 6) “Office automation e clouding” / Durata: 24 ore

Corso 7) “Comunicazione efficace con la fotografia digitale” / Durata: 24 ore

Corso 8) “Comunicazione efficace con la produzione di audiovisivi” / Durata: 24 ore

E’ possibile iscriversi a 5 corsi da 24 ore (compresi quelli del catalogo A1). Ogni corso ha un valore di 360 € (a carico della Regione).





B1) Giovani Disoccupati o inoccupati* (25 anni non compiuti) “The next – Pronti per i mestieri del futuro”

Corso a) “Operatore di marketing digitale” / Durata: 80 ore

Corso b) “Il Film-maker dei nuovi media” / Durata: 80 ore

E’ possibile iscriversi a entrambi i corsi.

Ogni corso ha un valore di 900 € (a carico della Regione).

B2) Disoccupati o inoccupati* di tutte le età - “The Shield – Nuovi esperti nella protezione dei dati”

Corso a) “Corso per DPO esperti in cybersecurity” / Durata: 120 ore

* i soggetti non occupati sono coloro che non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma oppure coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione; tale limite e attualmente pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000 annui, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800.

Bisogna verificare in quale di questi si colloca il proprio profilo e scegliere il corso che più si adatta alle proprie esigenze e ai propri interessi, dopodiché occorre fare domanda di voucher, appena raggiunto il numero minimo di partecipanti, il Centro Pastore farà richiesta alla Regione per il finanziamento del corso.

Ottenuto il finanziamento partirà il corso, che si organizzerà tendenzialmente in orario serale e tramite piattaforma web (si utilizzerà Meet di Google, basterà quindi avere una buona connessione e una postazione multimediale o un tablet).