Sanremo: numerosi verbali elevati dalla Municipale nell'estate, multati 415 'furbetti dell'immondizia'

Serie di sanzioni da parte della Polizia Municipale di Sanremo nel corso dell’estate. A parte le classiche multe per divieto di sosta o per trasgressioni al codice della strada, gli agenti del Comando matuziano hanno lavorato molto anche nei confronti dei cosiddetti ‘furbetti dell’immondizia’ e per far rispettare le normative anti Covid.

Tra giugno e agosto sono state elevate ben 415 multe per conferimenti di immondizia fuori orario o per errata differenziazione della stessa. Sono stati 28, invece, i verbali elevati per mancata pulizia di terreni privati, che erano a rischio sanitario o di incendio. Rimossi ben 11 mezzi, tra auto e moto, che erano stati abbandonati. In questo caso si tratta di veicoli con targa o numero di telaio che hanno consentito di risalire ai proprietari.

Per quanto riguarda l’uso delle mascherine, nello stesso periodo sono state 18 le multe elevate nei confronti di chi, invece, non le indossava. Tra questi 15 quelle nei confronti di dipendenti o titolari di locali pubblici e negozi mentre sono state comminate ad altrettanti avventori di supermercati. Dei 18 verbali, 5 sono stati pagati entro i 5 giorni, ovvero 288 euro. Gli altri rischiano di sborsare tra i 400 e i 1.000).

Infine sono stati 7 i verbali emessi per la vendita di sostanze alcoliche a minorenni, da parte di locali sanremesi. Si tratta di interventi non semplici, perché devono essere fatti forzatamente in borghese. Dei 7 verbali, 6 sono stati elevati a locali di piazza Bresca e uno in via Roma. Tre sono stati già pagati per 333 euro ciascuno. Oltre a questi interventi gli agenti della Municipale hanno provveduto ad allontanare anche 18 clochard.