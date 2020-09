Ospedaletti: diverbio sulla spiaggia di questa mattina, il Sindaco "E' stato Gigi a venire su di me, io me lo sono solo tolto di dosso"

“La reale versione è piuttosto diversa. Sicuramente non ho aggredito nessuno. Al contrario è Gigi che è venuto verso di me e io mi sono difeso”.

Sono le dichiarazioni del Sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, in replica ai fatti avvenuti questa mattina ai bagni ‘La Scogliera’ (QUI). “La storia è la seguente – prosegue il primo cittadino - da qualche giorno, dopo la mini mareggiata, la spiaggia dei cani è di fatto inagibile e ho ricevuto diverse richieste dai possessori dei cani di poter utilizzare una piccola parte di spiaggia libera a ponente della Scogliera con relativa area di salvaguardia. I cani non possono fare il bagno ma solo fare compagnia al possessore. Per fare questo ieri pomeriggio ho emesso apposita ordinanza”.

“Questa mattina – prosegue Cimiotti - le persone che frequentavano la spiaggia hanno cominciato a litigare con il nostro servizio civico il quale aveva apposto i cartelli e transenne per delimitare tale area. Gigi è andato sulla spiaggia libera e ha occupato dei posti con asciugamani e materassino per evitare che arrivassero i possessori di cani. Combinazione io ero andato giù per vedere come si stava svolgendo questa nuova ordinanza e sono stato avvisato dal nostro servizio civico di questa azione anomala (chiamiamola così) così che Gigi aveva occupato questi spazi. Io ho tolto gli asciugamani e materassino mettendoli dietro lo spogliatoio. In quel momento Gigi ha lasciato il suo stabilimento e venendo verso di me, sbraitava che stavo rubando la sua roba ed altro. Gli ho risposto che non rompesse i co***oni e ho continuato a camminare verso lo spogliatoio per depositare gli asciugamani in modo da chiamare la polizia e avere la prova”.

“In quel mentre – termina Cimiotti - lui è venuto su di me, io ero piegato, e naturalmente me lo sono tolto di dosso allontanandolo. Gigi, gridando come un’aquila si è buttato, per terra tirando anche una testata e ferendosi molto lievemente alla nuca. Gli ho detto mi spiace che ti sei fatto male ma lui gridava ‘Stai lontano ora ti denuncio e non farai più politica nè il sindaco’. Gli ho detto non ti preoccupare ora chiamo il 118. E così ho fatto. Ma continuava a sbraitare stai lontano da me ed altro, poi sono arrivate molte persone contrarie ai cani. E quindi la situazione si è scaldata con coloro che erano contro i cani. La cosa buffa è che Gigi sia venuto sulla spiaggia libera... perché? Ovviamente sporgerò querela nei suoi confronti”.