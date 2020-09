Ospedaletti: diverbio per la spiaggia per cani, titolare della Scogliera spintonato dal Sindaco finisce in ospedale

Un diverbio tra il titolare della spiaggia privata ‘La Scogliera beach’ di Ospedaletti, Gigi Demare, e il Sindaco della città delle rose, Daniele Cimiotti, molto probabilmente finirà a carte bollate. E’ accaduto questa mattina, al confine tra la spiaggia privata e quella pubblica che, da ieri con un’ordinanza del Comune, è stata trasformata in area cani.

Una decisione che non sarebbe andata giù al titolare de ‘La Scogliera’. Demare, questa mattina, una volta venuto a conoscenza del fatto, ha chiamato gli agenti della Municipale e la Guardia Costiera ma entrambi hanno risposto al titolare della spiaggia di non saperne nulla: “A quel punto ho deciso di sistemare alcuni asciugamani al confine – ci ha detto Demare – e, ad un certo punto è arrivato il Sindaco togliendo i teli. Ho fatto le mie rimostranze e ne è nato un diverbio. Mi ha risposto in malo modo e mi ha spinto improvvisamente. Cadendo ho battuto la testa ed ora sono in ospedale con il collare, in attesa di fare gli esami del caso”.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti sul posto e, successivamente sono state tolte le transenne che erano state sistemate per l’area cani. “Mi sembra una cosa gravissima – ha detto al nostro giornale Gigi Demare – ed ora voglio vedere come andrà a finire. Io non ho assolutamente provocato il Sindaco con il quale parlavo normalmente”.

In queste ore i Carabinieri stanno proseguendo le indagini del caso e stanno ascoltando i testimoni e i protagonisti della vicenda.