Verranno celebrati lunedì prossimo alle 15.30, alla Chiesa di Terrasanta, i funerali di Salvatore Migliano, l’81enne di Bordighera morto giovedì sera, in un tragico incidente in via Pasteur.

Il corteo funebre partirà dalla camera mortuaria dell’ospedale di Sanremo, per poi arrivare alla Chiesa bordigotta. Dopo la cerimonia, la salma sarà portata all’ospedale della città delle palme.