Tecnologia e ambiente vanno a 'braccetto' a Pigna in Val Nervia: outdoor, ricarica e-bike e wi-fi gratuito (Video)

Tecnologia e ambiente: nel rispetto della loro interscambiabilità le località del nostro entroterra stanno lavorando, per garantire un ambiente sempre più a misura d’uomo ma anche comodità che invoglino i turisti a scegliere le montagne della provincia di Imperia.

Tra i vari comuni che stanno lavorando a tutto questo c’è anche Pigna che, per la promozione dell’outdoor punta molto sui punti di ricarica delle biciclette elettriche e sull’offerta di zone coperte dal wi-fi, in modo da consentire la connessione a Internet.

La conferma ci arriva da Roberto Trutalli, Sindaco del piccolo centro della Val Nervia: “L’anno scorso eravamo partiti con l’obiettivo di portare la banda larga sul territorio di Pigna. In 12 mesi abbiamo proseguito ed abbiamo già installato un wi-fi libero nella zona delle vecchie scuole a Buggio, in modo che diventi un punto di riferimento per gli appassionati di bici. Ora su Pigna creeremo un altro punto di wi-fi libero, sulla Loggia dove verrà anche collocato un cartello sulla rete escursionistica”.

Trutalli, che tra l’altro nelle scorse settimane aveva annunciato in anteprima al nostro giornale l’acquisto delle Terme di Pigna ad un gruppo imprenditoriale russo, è convinto che il futuro turistico della valle passi anche dall’outdoor: “Si tratta di un valore aggiunto ai percorsi perché i turisti che vengono per ammirare i nostri boschi non sanno come muoversi. E’ fondamentale muoversi in questa direzione, insieme alle zone di ricarica delle e-bike, che vengono sempre più utilizzate. Una serie di servizi importantissimi per la crescita turistica ed economica della nostra valle”.