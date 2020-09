Sanremo: battute finali per il piano dei fabbisogni 2019-2021 del Comune per reperire figure strategiche

Si sta completando l’importante piano dei fabbisogni 2019-2021 adottato dall’Amministrazione comunale di Sanremo per reperire figure strategiche venute a mancare nel corso degli anni.

Nello specifico, da settembre 2019 ad oggi, il piano dei fabbisogni ha permesso di concludere le seguenti assunzioni:

5 educatori asilo nido (cat. C )

3 specialista attività amministrative e contabili (cat. D)

9 agenti di polizia municipale e locale (cat. C )

1 direttore sociale (cat. D)

3 assistenti sociali (cat. D )

7 istruttore servizi tecnici (cat. C ,geometri)

7 istruttore direttivi tecnici (cat. D, architetti, ingegneri)

2 dirigenti (1 presa in servizio novembre 2020)

8 ispettori presso la Casa da Gioco

Il concorso per 17 posti da istruttore amministrativo (cat. C) si concluderà entro l'anno (si sono già svolte le prove scritte).

Entro l'anno, inoltre, si svolgerà anche il concorso per 1 posto da conservatore museo (cat. D) mentre sul fronte della polizia municipale è in arrivo un bando per l'assunzione di 2 agenti (il primo a dicembre 2020 e il secondo a dicembre 2021).

“Stiamo portando avanti un piano assunzionale davvero importante – commenta il sindaco Alberto Biancheri -, certamente il più importante di quest’ultimo decennio. Ho sempre detto che per raggiungere gli obiettivi bisogna avere le risorse umane e, in questo ultimi anni, nel nostro ente sono venute a mancare. Il piano dei fabbisogni era un punto fondamentale del programma elettorale e ora, grazie al raggiungimento di questo risultato, il Comune di Sanremo sarà più operativo e strutturato. Un ringraziamento all'assessore Silvana Ormea, al Segretario Generale Tommaso La Mendola e all’ufficio personale per il grande lavoro svolto nel portare avanti tutte le procedure concorsuali”.

Infine, ieri, sul sito del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it), nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso, sono stati pubblicati il diario d’esame e i criteri di svolgimento del concorso pubblico, per esami, per la copertura di 2 posti in profilo di avvocato (categoria D, posizione economica D1) che rientra in queste procedure assunzionali.

Il diario d’esame prevede: