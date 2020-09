Imperia: è tornata la lotteria di Garabombo, ecco tutti i premi in palio

"Dopo aver aiutato tante persone con la #spesasospesa e dato vita alla rete di Imperia Solidale è giunta l'ora di dare una mano all'Associazione Garabombo L'Invisibile e alle sue botteghe.



È tornata quindi la Lotteria di Garabombo!

https://www.facebook.com/events/221485559200968/



La quarantena ha colpito duro, e per noi che giá eravamo in difficoltá non è stato semplice. Ma abbiamo superato il peggio ed è ora di pensare al futuro!

Gli aiuti di stato per le botteghe non arriveranno e come al solito dovremo rimboccarci le maniche da soli, con il vostro sostegno.



Anche quest'anno i premi parlano di un mondo diverso possibile, un mondo che unisce diritti rispetto dell'ambiente ed economia, e siccome che siamo in un territorio che vuole nel turismo il traino della nostra economia, allora noi parliamo di turismoresponsabile.



Un altro settore che ha subito una tremenda frenata, per cui sará una lotteria doppiamente solidale ?



I premi saranno quindi:



1° Week end in barca a vela tra Liguria e Costa Azzurra con Flash Vela d'Altura

2° Scappatelle di Natura – EquoTube Week end di turismo responsabile

3° Whale Watching e Tour Gallinara con la Coop. Costa Balenae Whale and Nature watching

4° Escursione Naturalistica con Liguria Arte e Natura

5° Whale Watching con Corsara Whalewatch Imperia

6° Cena al Rifugio

7° Cena presso Ristorazione in Barca PingOne

8° EquoGusto - Equotube

9° Uscita di Snorkeling con la Coop. Costa Balenae

10° Cesto Prodotti Equo & Solidali



Tutti i premi sono per due persone!

Il costo dei biglietti è di 2.00 euro



I numeri saranno estratti il giorno 10 ottobre alle ore 16.30 durante lo svolgimento della manifestazione che si tiene presso la Bottega di Garabombo sita in via Cascione n.55



Spargi la voce in giro,

acquista i biglietti,

aiutaci a distribuirli

Le botteghe sono aperte solo al mattino

Non dovrà tornare tutto come prima, perchè come prima è il problema!

Cominciamo da subito a costruire il mondo che vogliamo".