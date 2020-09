Imperia: al via seconda tranche dei lavori di riqualificazione dei portici di Via della Repubblica, Piazza Dante e Via Bonfante

Prenderà il via lunedì sera ad Imperia la fase conclusiva dell'opera di riqualificazione dei portici di Via della Repubblica, Piazza Dante e Via Bonfante. Completati i lavori di tinteggiatura e impiantistici, partirà adesso l'intervento di levigatura della nuova pavimentazione, che durerà circa 25 giorni e partirà dal lato mare di Via della Repubblica per poi avanzare in senso orario.

L'impresa lavorerà dalle ore 20.00 alle ore 07.00. Ogni notte sarà interessata un'area compresa tra i 50 e i 70 metri, che dovrà rimanere chiusa per le successive 48 ore al fine di consentire l'applicazione dell'antimacchia. Saranno realizzate apposite passerelle per garantire l'accesso agli appartamenti e ai negozi. Le aree saranno transennate con divieto di passaggio per i pedoni e verrà intensificata l'attività di vigilanza. Al termine delle 48 ore le aree interessate saranno nuovamente calpestabili.

I lavori sono effettuati di notte in quanto l'attività di levigatura, purtroppo rumorosa, provoca la creazione di fanghiglia che, di giorno, renderebbe di fatto impraticabili anche le aree limitrofe all'intervento, accentuando i disagi per cittadini ed esercizi commerciali.

Sempre la prossima settimana prenderanno il via i lavori sulla fontana di Piazza Dante, che è stata oggetto nei mesi scorsi di un'approfondita attività di studio e analisi. Si partirà dalle opere di edilizia per poi passare agli interventi idraulici.

È inoltre prevista nei prossimi giorni la consegna delle nuove edicole e delle nuove bacheche che sostituiranno quelle di colore nero presenti sotto i portici.

L'Amministrazione Comunale, scusandosi per il momentaneo disagio arrecato dai lavori, chiede il massimo rispetto del divieto di passaggio nelle aree recintate al fine di non vanificare il lavoro svolto e permettere così di completare celermente l'opera di riqualificazione.