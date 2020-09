Ventimiglia: rumori notturni molesti, l'appello di un giovane alle autorità locali

Un giovane ventimigliese ci scrive per cercare di risolvere una situazione particolarmente fastidiosa. “Da un po' di tempo a questa parte - ci spiega -, nella zona delle scuole di Via Roma, c'è un motociclista a cui piace dare fastidio la notte alla brava gente. Mio padre è malato e sarebbe auspicabile che la notte riuscisse a dormire ma, a causa di questo rumore, passa ore e ore in bianco. Le autorità locali possono fare qualcosa?



Andrea".