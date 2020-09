Calcio: al via campagna abbonamenti 2020/2021 della Sanremese Calcio

'Unisciti a Noi!' è lo slogan della campagna abbonamenti della Sanremese Calcio per la stagione 2020/21. In attesa di avere ulteriori disposizioni da parte delle autorità competenti in merito all’emergenza Covid-19, ai tifosi biancoazzurri si chiede un vero e proprio atto d’amore nei confronti della propria squadra del cuore.

"Sottoscrivere l’abbonamento in un momento difficile e delicato come questo è un segnale importante per sostenere gli sforzi economici della società che, ancora una volta, ha deciso di non tirarsi indietro, rispettando tutti gli impegni, per garantire la continuità del calcio matuziano. Nell’incertezza del futuro che coinvolge il mondo dello sport, in modo particolare quello dilettantistico, la Sanremese Calcio vuole lanciare un messaggio di fiducia, chiamando a raccolta i tifosi per approfittare di una precedenza esclusiva, assicurandosi la possibilità di accedere allo stadio Comunale senza passare dal botteghino, non appena ci sarà la possibilità di riaprire le porte al pubblico".



Questi sono i prezzi per la stagione 2020/21 che prevedono uno sconto deciso per i vecchi abbonati:

Tribuna Centrale Numerata € 250,00 (prezzo unico con annesso omaggio area Hospitality)

Tribuna Laterale € 120,00 € (ridotto e vecchi abbonati € 100,00)

Gradinata 70,00 € (ridotto e vecchi abbonati € 50,00)



Hanno diritto alla riduzione, esibendo idonea documentazione (al momento della sottoscrizione dell’abbonamento), coloro i quali rientrano nelle seguenti fasce:

– Ragazzi dai 12 anni compiuti ai 18 anni da compiere;

– Tutte le donne;

– Gli over 65;

– Forze dell’ordine;

– Tifoseria Organizzata, con regolare tessera di affiliazione in corso di validità.

La Sanremese Calcio rende noto che in occasione della 'Giornata biancoazzurra', che sarà comunicata nel corso del campionato, saranno sospesi gli abbonamenti, le tessere e le entrate di favore. Tutti coloro che avranno acquistato l’abbonamento, durante la 'Giornata biancoazzurra', riceveranno un simpatico omaggio.

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti in segreteria presso lo stadio 'Comunale', dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, oppure sul sito www.sanremesecalcio.it. I vecchi abbonati, al momento della sottoscrizione del nuovo abbonamento, per usufruire dello sconto, dovranno consegnare in segreteria l’abbonamento della scorsa stagione.