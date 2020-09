Atletica: grande partecipazione al primo memorial 'Massimo Marino' sulla pista di Pian di Poma

Mercoledì si è svolto il 1° memorial Massimo Marino, in memoria dell'ex custode del campo di atletica morto prematuramente, organizzato dalla ASD Atletica Sanremo sul campo di atletica di Pian di Poma. Presenti oltre 70 tra atleti, dirigenti e tecnici provenienti dalla Liguria e dalle vicine regioni come Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia.



“Gli atleti in alcuni casi hanno fatto chilometri pur mettersi alla prova, dopo il lungo periodo di lockdown, presso il nostro meraviglioso impianto a ridosso del mare prima di ricominciare la preparazione invernale” dicono gli organizzatori.

Buoni i risultati nel martello maschile con Davide Costa, atleta junior, capace di raggiungere i 66,83 metri, e nel martello femminile categoria master SF55 buona prova di Paola Rosati con 40,35 metri. Nel triplo, con la misura di 9,97 metri, troviamo Chiara Ansaldi categoria master sf50 fresca del suo primato di salto in alto con 1,55 metri di categoria stabilito proprio sul campo di atletica a Sanremo.



Nel lungo femminile cadette troviamo Nicole Crescente con 5,06 metri. Da segnalare Chiara Smeraldo sui 100 metri femminili chiusi in 12,37, Davide Ebrille con i 100 metri maschili in 11,21 seguito da Daniele Taggiasco in 11,34 e Simone Baia. Come ultima gara a chiusura della manifestazione Riccardo Bado ha chiuso i 1.500 metri in 4'02"24.



“Grazie ai numerosi partecipanti - concludono dall'ASD Atletica Sanremo - li aspettiamo per la seconda edizione del prossimo anno. I tecnici federali Fabrizio, Mario, Maurizio e Sergio sono a disposizione tutti i giorni al campo di atletica per chi vorrà cimentarsi in queste entusiasmanti discipline sportive”.