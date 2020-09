Elezioni 2020, Scajola: "Berlusconi fa sentire la sua vicinanza alla Liguria, regione in cui l'area moderata si è ricomposta"

"Silvio Berlusconi è un combattente, lo è sempre stato e sono sicuro che passerà anche questa. Non sta mollando di un centimetro in questa importante competizione elettorale, facendoci sentire la sua vicinanza anche qui in Liguria. Ancora ieri ha detto nel suo intervento telefonico, proprio poco prima del ricovero per accertamenti, che la Liguria è 'una regione dove l'area moderata si è ricomposta in un progetto unitario che vede la partecipazione degli azzurri, degli amici di Liguria Popolare e il movimento civico che fa capo a un protagonista della storia politica di Forza Italia, quale Claudio Scajola'.

A scriverlo, sulla propria pagina Facebook, il sindaco di Imperia Claudio Scajola. Parole queste di vicinanza per il momento che il leader di Forza Italia sta vivendo, a causa del ricovero al 'San Raffaele' di Milano per accertamenti in seguito alla positività al covid-19, ma compiono anche una riflessione sulle prossime elezioni regionali ed in particolare sull'intesa che vede vicini FI, Liguria Popolare e il movimento di 'Polis'.

"Tutti noi moderati, consapevoli dell'importanza del suo ruolo, quantomai oggi essenziale, nel tenere la barra al centro anche dell'Europa, ha concluso Scajola, gli rivolgiamo un caldo e affettuoso saluto. A presto! Forza Silvio!