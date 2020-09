Elezioni regionali, Marco Scajola (Cambiamo): "Voglio continuare a rappresentare il Ponente ligure a Genova" (Video)

Marco Scajola, assessore regionale uscente con delega all’ Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri, scende in campo alle prossime elezioni regionali, fissate per il 20 e il 21 settembre, a capo della lista di “Cambiamo! Con Toti presidente”.

Cinque anni di lavoro svolto in prima linea per l’intera Liguria e con la provincia di Imperia sempre nel cuore e sempre al centro dell’azione politico-amministrativa. Anni questi caratterizzati da importanti progetti per i comuni e per il territorio che hanno dovuto fare i conti anche con diverse calamità naturali e diverse emergenze, su tutte quella del crollo del ponte Morandi, e che hanno visto la Giunta targata Toti cooperare con azioni mirate e incisive al fianco delle varie comunità.

“Ho scelto di continuare questa esperienza politica al fianco del presidente Giovanni Toti, spiega Marco Scajola, anche in un suo nuovo progetto politico perché ritengo che in questi cinque anni abbiamo fatto un grande lavoro. Sono stati cinque anni molto impegnativi e anche difficili perché purtroppo abbiamo avuto anche le mareggiate, le alluvioni, la disgrazia del crollo del ponte Morandi a Genova. Tutte prove difficili che, però abbiamo superato, affrontando i problemi e portando risultati significativi al nostro territorio e alla nostra Liguria. Voglio continuare a rappresentare il Ponente ligure a Genova, come fatto in questi cinque anni, portando risultati straordinari. Vorrei ricordare che con il fondo strategico abbiamo finanziato oltre 20 milioni di euro di interventi qui in provincia di Imperia e ciò non era mai accaduto prima. Oltre tre milioni di investimenti per l’entroterra come avvenuto per Monesi, la nostra stazione sciistica e meta estiva per molti turisti e cittadini imperiesi, colpita dall’alluvione del 2016. Abbiamo fatto degli interventi di grande importanza. Voglio anche ricordare il bando per la rigenerazione urbana, ossia oltre 500 mila euro sul territorio, i fondi dati ai comuni per contrastare l’erosione costiera, oltre sette milioni di euro al territorio. E poi i milioni che sono arrivati, recentemente anche due milioni e mezzo di euro, per le famiglie in difficoltà così i comuni anche qui nell’imperiese possono aiutare i nuclei familiari in difficoltà per pagare l’affitto. Tanto lavoro, tanto lavoro fatto, ma tanto lavoro che vogliamo ancora fare nei prossimi cinque anni: ecco perché voglio impegnarmi a fianco del presidente Giovanni Toti per gli imperiesi, per i liguri”.

Ieri è stato reso noto, dal Corriere della Sera,il sondaggio in cui emerge il vantaggio netto del presidente uscente Giovanni Toti sul principale avversario Ferruccio Sansa, il candidato unitario di Pd, M5S. Emerge anche, però che all’interno del centrodestra è lotta serrata per la leadership. La Lega è al 21.1% seguita a ruota da 'Cambiamo' al 19,8%. Marco Scajola fa il punto su questi dati. “Per abitudine non voglio seguire i sondaggi perché preferisco lavorare sul territorio, stare tra la gente e con la gente e chiedere il consenso della gente. Indubbiamente i sondaggi quelli seri, e non quelli annunciati che non hanno alcuna veridicità, danno il nostro movimento all’interno del centrodestra come forza politica in crescita. Addirittura vengono dati numeri come il 19,8% quindi a pochi punti dalla Lega. Sono sondaggi che premiano molto il lavoro di Toti e della sua squadra e premiano molto il lavoro che stiamo svolgendo sul territorio, la qualità delle liste che abbiamo presentato. Sono tutti amministratori locali, persone legate al territorio e che quindi possono rappresentarlo. In tutti gli appuntamenti che stiamo portando avanti in queste settimane si percepisce la vicinanza della gente e la gente non ha più voglia dei vecchi politici, non ha più voglia della vecchia politica, non ha più voglia delle solite chiacchiere e dei soliti annunci da campagna elettorale. Ma ha voglia di vedere i fatti. Con Giovanni Toti e con il movimento ‘Cambiamo con Toti presidente’, unica lista civica all’interno del centrodestra, noi stiamo ottenendo grande consenso dai cittadini. I sondaggi vanno e vengono non importa quello, importa che i cittadini comprendano il nostro importante progetto come stanno facendo, apprezzino il lavoro che abbiamo fatto e ci diano forza, coraggio, e consenso per continuare a lavorare, nei prossimi cinque anni, per la Liguria e il nostro splendido Ponente”.