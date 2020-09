Sanremo: 'sold out' e grande successo anche ieri sera per il concerto della Sinfonica a Villa Ormond (Foto)

Nello scenario suggestivo di Villa Ormond, si è svolta ieri sera un’altra formidabile esecuzione, la penultima, della Sinfonica di Sanremo per la stagione estiva con il concerto. In scena è andato il concerto ‘Johann Sebastian Back, classico e… jazz’, diretto da Giancarlo De Lorenzo con Ettore Pellegrino al violino.

Una serata magica ricca di emozioni, un programma unico nel suo genere perché non prettamente classico ma con evoluzioni jazz grazie agli splendidi arrangiamenti del Maestro Roberto Molinelli, creati appositamente per l'Orchestra Sinfonica.

L'esecuzione magistrale del solista Ettore Pellegrino, del chitarrista G.L. Persichetti e di tutta la compagine Orchestrale, magnificamente diretta dal Maestro Giancarlo De Lorenzo è stata molto apprezzata dal pubblico che ha seguito il concerto con grande trasporto. Il concerto si è concluso con la richiesta di un bis dedicato al Maestro Morricone bis che ha chiuso un'altro straordinario appuntamento.

Anche per questo evento posti disponibili 'sold out', tutto all’insegna del distanziamento sociale perfettamente mantenuto, con la misurazione della temperatura e la procedura di registrazione della prenotazione per garantire la sicurezza all’ingresso della manifestazione.

L’orchestra Sinfonica di Sanremo torna per l’ultimo evento a Villa Ormond, giovedì prossimo alle 21, anziché alle 21.30. Per il pubblico sarà previsto uno spostamento delle fasce orarie di accesso alla villa che saranno comunicate via sms con la conferma della prenotazione all’evento.