Parte questa sera il primo di una serie di eventi dedicati alle carte collezionabili, organizzato da Itaj Collection in collaborazione con 'Fantasia evolution', il primo torneo di 'Magic the Gathering', per poi proseguire il con torneo Yugiyo.

I tutto nasce da un idea di Jacopo e Italo con l'obiettivo di portare a Sanremo un gioco organizzato a livello internazionale e creare una community locale.