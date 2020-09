Ligure Vending, un servizio di qualità e sicurezza anche prima del Covid-19

Ligure Vending è una delle poche realtà nell'ambito dei distributori automatici della provincia di Imperia ben strutturata e molto attenta alla qualità certificata dei suoi prodotti alimentari. Per fornire una costante garanzia agli utilizzatori ha sempre attuato, ancora prima che insorgesse il problema Covid, un'efficace disinfezione e sanificazione dei propri distributori. Le operazioni di pulizia e sanificazione delle parti interne ed esterne dei macchinari, adottate dallo staff di assistenza e manutenzione dell'azienda, hanno sempre previsto infatti, l'uso di ozono in soluzione acquosa per eliminare o ridurre drasticamente eventali aggressioni da parte di batteri o virus.

Questa tecnica è assolutamente ecologica e riduce notevolmente la quantità di acqua utilizzata per il risciacquo e disinfezione dei macchinari. Inoltre è un sistema di sanificazione privo di odore e che non lascia nessun tipo di residuo che invece si riscontrerebbe con l'utilizzo di prodotti chimici. L'azione dell'ozono consente di agire in modo incisivo sui beccucci, sulle tubazioni interne e su altre componenti dei distributori automatici sanificando in modo radicale.

Per la Ligure Vending la sicurezza dei propri macchinari e l'igiene hanno sempre rappresentato un tema molto importante, rendendola un'azienda certificata e di qualità, ma soprattutto di alto profilo. La corretta manutenzione periodica e l’efficacia dei sistemi di pulizia e sanificazione delle apparecchiature utilizzate rappresentano solo un requisito minimo.

Per ulteriori informazioni:

Ligure Vending S.A.S.

Via Aurelia Levante - 18018 Arma di Taggia (IM)

Telefono: 0184 484640 - 346 1439393

Sito: www.ligurevending.it/

