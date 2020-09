Boite d’Or distributore italiano per l’alta orologeria Graham

Graham è uno dei 4 padri fondatori dell’alta orologeria e inventore del Cronografo.

Inglese di origine, oggi viene prodotto in Svizzera da una piccola manifattura di grande eccellenza.

All’interno della manifattura possiamo trovare moltissimi reparti che contano maestri orologiai in grado di sviluppare grandi eccellenze in tutti i reparti.

In un angolo molto riservato della manifattura però, vengono sviluppate da un team di veri e propri artisti e ingegneri alcune grandi complicazioni quali il Tourbillon e l’equazione del tempo, complicazioni quest’ultime proprie solamente di una piccola e ristretta élite di maestri orologiai specializzati a questi livelli.

Proprio sul Tourbillon la Graham ha depositato un nuovo movimento denominato Tourbillograph che ha permesso alla manifattura di attribuirsi alcuni nuovi brevetti innovativi e di creare il primo movimento cronografo automatico dotato del Tourbillon.

Per Graham innovazione e unicità sono qualità imprescindibili per tutti i segnatempo che devono esprimere grande personalità e notizia di quest’anno la nascita di un nuovo materiale per la realizzazione di una cassa super leggera denominata super light carbon LTM che sono certo, scioccherà il mercato con un’altra anteprima mondiale grazie al genio di Eric Loth.

Gli orologi Graham sono cronografi da collezione. Indossare un segnatempo Graham significa avere una visione chiara, in cui quello che si immagina può diventare realtà.

Sposa questo concetto la filosofia di Boite d'Or che è l'unico rivenditore di orologi Graham in Italia. Sullo shop e nelle boutiques di Boite d'Or sono presenti le linee più famose degli orologi di lusso per uomo Graham quali il Graham Chronofighter, Swordfish e gli orologi RS Racing.

