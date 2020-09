Sanremo: nuovo divieto di balneazione sulla costa matuziana, questa volta tocca a zona San Rocco

Non c’è pace, in questa stagione per fare il bagno a Sanremo. Anche se, fortunatamente, si è sempre trattato di situazioni temporanee, dopo la revoca del divieto di balneazione arrivato ieri per la zona tra piazzale Dapporto e il Lido Fontana all’Imperatrice, oggi un altro divieto è arrivato in zona San Rocco.

Le analisi dell’Arpal, arrivate oggi, hanno infatti dato esito sfavorevole per la balneazione nella zona denominata ‘Bussola’. Il divieto è stato apposto nel primo pomeriggio e, quindi, per il fine settimana non sarà possibile fare il bagno in tutta l’area. Bisognerà attendere l’inizio della prossima settimana per le contro analisi.