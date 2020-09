Quattro nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati registrati oggi nel Principato di Monaco, dove continuano a crescere per un bilancio che si attesta a 147 persone colpite dal coronavirus.

Tre sono pazienti in cura presso in ospedale di cui uno in terapia intensiva. Tre le guarigioni confermate oggi, che porta il numero totale a 97.

Sono 45, invece, le persone seguite a casa, in sorveglianza attiva.