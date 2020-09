Bordighera: "Villa Mariani fa gola alla 'ndrangheta", Carlo Bagnasco conferma "Non la venderò mai"

“Non venderò mai Villa Mariani”: lo ha detto il proprietario, Carlo Bagnasco, in una intervista al portale ‘Fivedabliu’. Nell’intervista rilasciata ci sono gli affari sporchi della ‘ndrangheta, le memorie di un collaboratore di giustizia, le influenze della massoneria e un caveau svaligiato.

Sembra un giallo, all’interno del quale c’è anche il disegno di un Degas prezioso, che potrebbe essere caduto nelle mani di qualcuno, magari in cambio di una partita di droga. Nella storia di Bagnasco c’è anche la dichiarazione di un pentito, Ettore Castellana, dove risulta un incontro tra il costruttore e l’allora presidente di Monte Paschi, Giuseppe Mussari.

“Nel 2008 e 2009 – ha detto Bagnasco – Monte Paschi acquisisce Antonveneta. La Fondazione Mariani aveva un debito con Antonveneta per un mutuo da 750mila euro. Avevamo intavolato una transazione che ci aveva consentito una dilazione e pagare con le opere d’arte che avevamo in un caveau nella banca, con beni per un valore di circa 5 o 6 milioni di euro, tra cui un Degas, 20 kg d’oro e gioielli. I beni sono andati perduti perché il Monte dei Paschi ci ha impedito di entrare nel caveau e, dopo i beni non c’erano più. Pare che all’interno ci sia stato un furto, forse aperto con le chiavi, visto che non c’era nessun segno di effrazione. Mi è stato detto che le registrazioni delle telecamere non ci sono più e gli accessi sono stati fatti a mia insaputa. Il caveau non esiste più, anche per una ristrutturazione fatta all’interno della banca. Prima di instaurare la causa abbiamo inviato alcune diffide, ma senza risposta. Oggi come oggi quanto accaduto non ci consente di accedere a forme di finanziamento ed è un problema”.

“Questa importante realtà – ha proseguito Bagnasco – fa gola a Massoneria e ‘ndrangheta, perché consente di accedere a cospicui finanziamenti europei. Noi, fino ad ora siamo andati con le nostre forze ed oggi ne avremo bisogno, però sappiamo che interessano anche ad altri”. Intanto la villa è stata pignorata da Monte dei Paschi e messa all’asta: “Per salvara – ha detto Bagnasco – ho dovuto pagare 62mila euro al mese per 18 mesi e, nel frattempo ho anche ricevuto un’offerta da 20 milioni da un magnate russo, ma l’ho rifiutata visto che era prevista una speculazione edilizia per la costruzione di 38 appartamenti e parcheggi. Poi,però, l’interesse culturale della villa ha spostato le idee di chi vorrebbe portarsela a casa”.

Villa Mariani è uno degli atelier più importanti: “E’ quello più grande e importanti che è sopravvissuto dall’800. Fortunatamente, proprio per questo non può essere fatta nessuna speculazione edilizia, ma fa gola a chi vuole accedere ai finanziamenti”.