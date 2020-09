Bordighera: investimento mortale in via Pasteur, proseguono le indagini dei Carabinieri. L'auto viaggiava a velocità normale

Una frenata di 5 o 6 metri e l’impatto che ha provocato la morte all’istante per Salvatore Migliano, l’uomo di 81 anni che ieri sera è stato investito dalla Fiat 600 condotta da un 70enne che stava viaggiando in via Pasteur a Bordighera, a pochi metri dall’incrocio con via Defisiu.

Migliano, molto conosciuto in città per la sua attività di giostraio sul lungomare e per la sua presenza costante durante le manifestazioni, sempre con la divisa da marinaio a cui teneva molto, era appena uscito di casa con un carrello della spesa dove aveva riposto l’immondizia ed alcuni rimasugli di cantiere (poi finiti sull’asfalto). I Carabinieri hanno eseguito tutti i rilievi del caso e, dalle misurazioni effettuate, sembrerebbe che Migliano sia sbucato all’improvviso e la Fiat 600 procedesse a velocità normale.

Al momento non si sa se per una distrazione o per altro, l’impatto è stato inevitabile. Al conducente dell’auto è stato subito verificato il tasso alcol emico (come da prassi) ma è risultato totalmente sobrio. Sul posto sono intervenuti subito i parenti, che vivono nella casa di fronte al luogo dell’incidente. I sanitari del 118, arrivati in pochi minuti, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il 70enne che era alla guida dell’auto verrà ovviamente denunciato per omicidio stradale colposo mentre gli inquirenti dovranno stabilire le responsabilità dell’accaduto.

Salvatore Migliano, uomo mite e molto ben voluto in città, era rimasto coinvolto nel 2017 nel tentato omicidio nei suoi confronti, da parte di Roberto Di Rollo, che lo aveva colpito con il calcio di un fucile, sembra perché disturbato dall’abbaiare del cane. Migliano, in quella occasione (era il giorno di Natale) se l’era cavata con una serie di ferite.