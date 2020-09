Bordighera, investimento mortale in via Pasteur: la vittima è il giostraio Salvatore Migliano

È Salvatore Migliano, 80 anni, l’uomo che ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali . L’investimento è avvenuto intorno alle 22 a Bordighera in via Pasteur, all'angolo di via Defisiu.

L’anziano, molto conosciuto in città, gestiva una giostra sul lungomare. L’impatto è stato violento e per l’uomo sono stati inutili i soccorsi dei sanitari. Da una prima ricostruzione Migliano era appena uscito dalla propria abitazione per andare a gettare alcuni rifiuti trasportati con un carrello. Il conducente dell’auto, una Fiat Seicento,di circa 60 anni, non è riuscito ad evitarlo e lo ha travolto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e anche i Carabinieri che, dopo aver compiuto i rilievi, adesso procederanno ad effettuare l’esatta dinamica dell’incidente.