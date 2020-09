Ventimiglia: rientro a scuola in sicurezza, sopralluogo stamane dell'Assessore Mabel Riolfo

Questa mattina l'assessore ai servizi sociali Avv. Mabel Riolfo, in rappresentanza di tutta la giunta comunale, ha incontrato presso il plesso delle scuole elementari di via Roma, i referenti scolastici e le maestranze comunali per fare il punto della situazione sull'utilizzo delle classi in relazione alle normative covid.

"Mi rammarico delle polemiche sterili di questi giorni - spiega la Riolfo - ma anche questa volta la nostra amministrazione si è dimostrata pronta ed efficace, grazie anche alla collaborazione di tutti e ad un po' di sacrificio dettato da un' emergenza. Voglio rassicurare le mamme che i loro bambini saranno nelle classi in sicurezza. Con i rappresentanti scolastici abbiamo concordato lo spostamento degli arredi non necessari che permetteranno l'acquisizione di nuovi spazi. Inoltre non vi sarà promiscuità con altri istituti presenti nel plesso dal momento che è stata individuata una seconda uscita che garantisce entrate ed uscite scaglionate. Preciso inoltre che le tensostrutture fornite dal comune su richiesta ed accordo con i dirigenti scolastici saranno utilizzate per laboratori ed altri tipi di attività, solo in ausilio pertanto a quella didattica".

"Non capisco sinceramente la polemica che è stata sollevata inutilmente - termina la Riolfo - e che ha solo destato preoccupazione nelle famiglie in modo sterile. Riteniamo il problema ad oggi risolto e siamo sempre e comunque a disposizione dei referenti scolastici ed del consiglio di istituto per un dialogo costruttivo".