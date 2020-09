Vallecrosia posticipa la riapertura delle scuole al 24 settembre, Biasi "Riaprire prima delle votazioni scelta scellerata"

A Vallecrosia le scuole riapriranno il 24 settembre. La decisione è stata assunta dal Sindaco Armando Biasi, attraverso un'ordinanza ad hoc al termine di un confronto con la maggioranza e i capigruppo Perri, Quesada e Calipa. Il provvedimento accoglie le indicazioni dell’Ordine dei Medici della Provincia di Imperia.



"Ho deciso di posticipare la riapertura delle attività didattiche nel plesso scolastico Istituto Comprensivo Andrea Doria a giovedì 24 settembre, dopo le consultazioni elettorali – afferma il Sindaco Armando Biasi – Ritengo che la scelta di riaprire le scuole il 14 di settembre, a pochi giorni dalle consultazioni elettorali per il referendum e per le regionali sia scellerata!"



"Accettare il calendario scriteriato del Governo, avrebbe comportato, oltre un maggiore dispendio di risorse economiche, determinato dalla moltiplicazione delle sanificazioni, anche, come evidenziato ieri dal Dott. Alberti sui media, un problema organizzativo dal punto di vista sanitario. - prosegue - Ulteriori dieci giorni di tempo sono, come sostiene il Presidente dell'Ordine de Medici di Imperia, cruciali per una buona organizzazione della ripresa scolastica nel nostro Comune, nel rispetto delle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità".



"I giorni effettivi di scuola “sacrificati” sono solamente tre, pochi rispetto alla garanzia di un ambiente sicuro per i ragazzi, i docenti e tutti gli operatori scolastici. - conclude Biasi - Anche dal punto di vista organizzativo delle famiglie, ritengo che la soluzione migliore, non sia una ripresa a singhiozzo, ma sia garantire continuità".