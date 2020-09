Taggia: polemica per l'asilo nido 'Girotondo' che dove aprire lunedì e invece per ora rimane chiuso

E’ polemica a Taggia per la decisione dell’Amministrazione comunale di non aprire l’asilo nido ‘Girotondo’, quando mancavano pochi giorni alla prospettata riapertura.

La prima lamentela ci arriva da Fabio Madeddu: “La decisione arriva dopo aver fatto firmare tutti i fogli di iscrizione e con un preavviso così esiguo”.

Un’altra arriva dai social: “Lunedi doveva aprire il nido e oggi avvertite che non intendete aprirlo per tutto l'anno.... complimenti per la tempistica”.

Ai genitori ha risposto l’Assessore Barbara Dumarte: “Sono davvero dispiaciuta aver messo in difficoltà dei genitori perché comprendo benissimo il problema, ma in questo particolare momento per noi è assolutamente necessario garantire la tutela della salute degli operatori e soprattutto dei bambini e delle loro famiglie perché c’è ancora troppa incertezza rispetto ai protocolli da applicare. Il Comitato Tecnico Scientifico sui servizi 0-6 deve ancora esprimersi e si attendono ancora indicazioni su troppi aspetti fondamentali per garantire un servizio sicuro e a tutela dei piccoli ospiti. Stiamo lavorando per riorganizzare il servizio d'infanzia affinchè ci siano benefici maggiori per le famiglie sotto ogni punto di vista. Vorremmo ampliare la fascia oraria di apertura giornaliera, incrementare i posti disponibili, ampliare anche il calendario educativo garantendo un servizio sempre aperto....ma per fare queste variazioni è necessario ridefinire tutto l'assetto con grande responsabilità e senso civico”.