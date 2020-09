Imperia: metanizzazione Moltedo e Montegrazie, attività di conversione in programma per le giornate di martedì 15 e 22 settembre

Prosegue il processo di metanizzazione delle frazioni di Moltedo e Montegrazie, dove l’estensione di ulteriori nove chilometri della rete esistente e la prossima conversione da gpl a gas naturale metterà sempre più cittadini nelle condizioni di godere dei benefici del metano.

Il progetto entra nel vivo con l’attività di conversione in programma per le giornate di martedì 15 e 22 settembre. L’intervento consentirà alle 250 utenze, attualmente servite a gpl, di passare al gas naturale con un risparmio in bolletta di circa il 20%, oltre a beneficiare di una maggiore sicurezza e continuità del servizio grazie al collegamento diretto con la rete nazionale e regionale di trasporto del gas metano.

In aggiunta, l’estensione del network permetterà anche di raggiungere e allacciare nuovi potenziali clienti che ne faranno richiesta.