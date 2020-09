Sanremo: antenna ulteriormente alzata in via Martiri, la protesta di una nostra lettrice

Questa notte in Via Martiri è stata ulteriormente innalzata un'antenna di telefonia mobile. Per questo una nostra lettrice, Onorina, ci ha scritto per dire la sua:

“Oltre la sua mostruosità visiva ‘spara’ le sue onde elettromagnetiche su tutti i palazzi circostanti e su tutti noi che abitiamo in questa zona. Non riesco a concepire che un condominio per quattro soldi (forse non proprio quattro) sia disposto a mettersi sul tetto una cosa simile. Il Comune ha valutato un simile impatto ambientale (estetico ed inquinante)? Anch'io a suo tempo, sono stata contattata più volte per posizionare tali antenne con offerte allettanti, ma ho sempre declinato per rispetto di tutti quanti. Non voglio fare la morale, non voglio andare contro le esigenze dei tempi che corrono, ma sarebbe anche ora che certi impatti siano debitamente pianificati specie dai nostri amministratori competenti”.