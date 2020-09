Sanremo: abitante raccoglie tre cumuli di fogliame, ora auspica la rimozione

"Mi sono permessa di raccogliere aghi di pino e olive che alla prima pioggia sarebbero arrivati con l'acqua nel giardino confinante di mia suocera di 95 anni con gravi rischi di caduta per la nonna.

Ora mi aspetto che qualcuno venga e provveda alla rimozione e smaltimento dei 3 cumuli di fogliame. In più vorrei segnalare lo stato di degrado e abbandono dell'ascensore a servizio dell'asilo nido di Villa Peppina che non ricordo da quanto sia in queste pietose condizioni. Tutto ciò perché tengo al decoro della mia città.



Paola".