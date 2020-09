Limite di velocità sull'Aurelia bis, le perplessità di un utente su l'obbligo di precedenza a sinistra

"Egregio Sig. Direttore, sono pienamente d’accordo sulla riduzione dei limiti di velocità a causa di numerosi incidenti alcuni con tragiche conseguenze. Una cosa mi ha sempre lasciato perplesso, quando si esce per San Lazzaro provenendo da Arma di Taggia arrivati in prossimità dell’uscita dal tratto del Borgo bisogna dare la precedenza a sinistra. In tutti i viaggi che ho fatto sia su autostrade nazionali ed europee, sia su superstrade non ho mai riscontrato un’anomalia del genere. Mi piacerebbe conoscere il motivo che ha indotto a creare questa precedenza anomala. E non penso che sia per facilitare eventuali ambulanze. Ringrazio per la cortese attenzione.

Giovanni Faraldi".