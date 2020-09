Imperia: passeggiata tra erbacce al Parco Urbano, l'appello al Sindaco di Tommy e Fabio (video)

"Buongiorno Signor Sindaco di Imperia. Sono Tommaso, Tommy per gli amici, e oggi vorrei che Lei vedesse dove devo passeggiare. Siccome il mio umano deve raccogliere i miei bisogni e lavare la mia pipì, mi farebbe piacere passeggiare in un luogo dove la vegetazione viene curata, l’ambiente mantenuto libero dalla spazzatura e da detriti pericolosi. Già l’aria che si respira non è il massimo, ma essendo ad Imperia noi respiriamo bellezza, e pazienza se questa bellezza non usa il deodorante. Il Parco Urbano è prossimo alla sua riqualificazione, e mi chiedo da cane anziano se ne potrò godere... penso di no, e in ogni caso se il rinnovamento verrà mantenuto come l’attuale non mi sarò perso nulla. Signor Sindaco, si faccia una passeggiata al Parco Urbano, non da politico ma da comune cittadino, e vedrà che è uno scandalo. Le opere non solo si realizzano, si mantengono si tramandano, si migliorano. Troppo comodo lasciare all’incuria per poi rifare tutto, questo non è respirare bellezza, è sprecare dei soldi che potrebbero essere impiegati meglio. Buona passeggiata.



Tommy e Fabio".



Video: