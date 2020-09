Sanremo: una gattina di tre mesi cerca una nuova famiglia

NON NE POSSO PIU' di stare chiusa in gabbia!!! Non è giusto, ho solo 3 mesi, le mie sorelle sono state adottate ed io ho bisogno di una famiglia mia per poter uscire da questa gabbia: nella casa dove mi ospitano ci sono anche gatti adulti malati e non posso stare con loro, per la mia salute. Sono molto vivace, molto intelligente e simpatica ed anche molto carina. Sono nata in casa e sono sana. Possibile che non esista una famiglia per me?

Per informazioni per adottarla potete telefonare a Paola al numero 349 4465702

Patrocinio Lega del Gatto di Sanremo