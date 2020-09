Podismo: sono aperte le iscrizioni alla terza edizione della 'StraCamporosso' del 4 ottobre

Sono aperte le iscrizioni per la terza edizione della ‘StraCamporosso’, evento patrocinato dal Comune che si svolgerà domenica 4 ottobre, con raduno alle 8 e partenza alle 10.

A tutti i partecipanti verrà dato un omaggio (fino ad esaurimento scorte). Sul sito internet si trovano tutte le informazioni scaricabili e, per evitare al massimo gli assembramenti e lunghe code inutili, i partecipanti dovranno iscriversi anticipatamente presso i punti indicati.

All’iscrizione verrà consegnato direttamente il numero di gara e il regolamento e, il giorno dell’evento, si dovrà solo ritirare gli omaggi senza fare la coda. Fino a venerdì 2 ottobre è possibile iscriversi al ‘101 caffè’ in Via Chiappori 12 a Ventimiglia e all’agenzia pratiche auto ‘CR’, in Via Col. Aprosio 102 a Vallecrosia.

Durante la manifestazione, saranno prese tutte le misure per il contenimento del Covid.