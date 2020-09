Trasporti e Turismo: Assessore Berrino Sabato a Sanremo al convegno di UGL ferrovieri

L'assessore regionale Gianni Berrino parteciperà, sabato 5 settembre dalle 10.30 presso il Royal Hotel di Sanremo (Corso Imperatrice, 80), al convegno dal titolo "Il trasporto ferroviario per il rilancio del territorio".

Nel corso dell'incontro, organizzato da Ugl Ferrovieri, si affronteranno temi di vitale importanza per il Ponente ligure come il raddoppio della linea ferroviaria e le opportunità di rilancio del turismo e delle attività commerciali.