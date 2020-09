Manifesto elettorale a Isolabona, Lega: “Ioculano viola le norme sulla propaganda elettorale”

La Sezione Lega Val Nervia - Val Verbone esprime disappunto per l’affissione di un manifesto elettorale del candidato Ioculano in uno spazio non dedicato alla pubblicità elettorale.

“Esprimiamo profondo disappunto e disapprovazione – si spiega nel comunicato - relativamente al comportamento scorretto del Partito Democratico e del Candidato alle elezioni regionali, Enrico Ioculano. Le norme sulla propaganda elettorale, infatti, vietano espressamente l’affissione di stampati al di fuori delle plance elettorali a ciò deputate.

Stupisce, quindi, che i manifesti di Ioculano siano stati affissi sulla bacheca dei necrologi e della pubblicità di Isolabona, soprattutto da chi giornalmente si erge a moralizzatore e tutore della correttezza e della democrazia. Ioculano e compagni hanno commesso un illecito: chiederemo dunque che venga ripristinata la par condicio per mezzo dell’intervento delle autorità competenti”.