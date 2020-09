Elezioni regionali: Veronica Russo (FdI): "Punto ad un trasporto marittimo per decongestionare il traffico sulle strade" (Video)

Veronica Russo, giovane candidata di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre, punta anche sulla viabilità la sua campagna elettorale che sta per vivere lo sprint finale. Oltre alla mobilità ‘terrestre’ che, ovviamente, deve essere rivista in tutte le su sfaccettature, Veronica Russo mette in campo una idea innovativa per il trasporto nella nostra provincia, che potrebbe poi estendersi anche al resto della regione.

“Credo che la viabilità sia uno dei punti cardini quando si parla di territorio. Nella nostra provincia abbiamo tre tipi di viabilità: quella ferroviaria, la A10 e l’Aurelia che collega le varie città. Oggi abbiamo una serie di problematiche, soprattutto il congestionamento da traffico senza dimenticare problemi o incidenti. La zona di ponente è anche di frontiera e, quindi, dobbiamo puntare a una idea nuova, con una viabilità totalmente marittima. Da Ventimiglia a Cervo, che si potrebbe estendere e replicare nelle altre province, perchè ogni città ha un porto turistico o commerciale, piccolo o grande. La viabilità marittima, quindi, potrebbe trasportare non solo turisti ma anche pendolari e persone che ogni giorno si muovono per andare ala lavoro. Dobbiamo agevolare la vita a chi lavora e ai turisti, senza dimenticare l’ambiente e, quindi, un traffico marittimo potrebbe ridurre l’utilizzo dell’auto andando anche incontro ad un miglioramento dei livelli di inquinamento. Sicuramente bisognerà creare delle infrastrutture come i parcheggi ma questo potrebbe essere realizzato senza enormi problemi”.

Un’idea, quella della viabilità marittima, che oltre a decongestionare il traffico potrebbe garantire anche nuovi posti di lavoro: “Dal punto di vista turistico potrebbe creare nuove opportunità di lavoro anche se serviranno strutture, sia per i parcheggi che eventuali traghetti. Anche in chiave turistica si potrebbero creare tratte apposite con visite sulla costa, incentivando anche gli operatori del settore”.