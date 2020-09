Elezioni regionali. Sondaggio del Corriere della Sera: Toti avanti di 22 punti su Sansa, testa a testa tra Lega e Cambiamo per la leadership nel centrodestra

Giovanni Toti avanti di 22 punti sul principale concorrente Ferruccio Sansa e testa a testa interno per la leadership del centrodestra. È questo il quadro tracciato dal sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera in merito alle proiezioni per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre in Liguria.

I dati testimoniano un grande vantaggio di Giovanni Toti con il suo 57,4% contro il 34,8% di Ferruccio Sansa. Pari al 2,5% Aristide Massardo e Alice Salvatore, fermo allo 0,7% Giacomo Chiappori. Il ‘partito degli indecisi’ è al 12.8%.

All’interno del centrodestra è lotta serrata per la leadership. La Lega è al 21.1% seguita a ruota da Cambiamo al 19,8%. Staccata l’alleanza Forza Italia - Liguria Popolare - Polis al 6,3%.

Nella coalizione di centrosinistra primeggia il Partito Democratico con il 16% seguito dal MoVimento 5 Stelle al 9,7%. Poi la lista di Ferruccio Sansa al 6,5%.

Sempre secondo il sondaggio del Corriere della Sera, il 62% degli intervistati si ritiene soddisfatto dell’operato dell’amministrazione attuale, il 30% ha dato un giudizio negativo mentre l’8% non ha espresso un’opinione in merito.