Elezioni regionali, Sappa (FI-LP): "Con Tajani c'è la stessa visione di un progetto che rimetta al centro i moderati e dia impulso a tutta la coalizione"

“Ho avuto il piacere di colloquiare anche a pranzo con l’onorevole Tajani e di constatare che abbiamo la stessa visione di un progetto politico che rimetta al centro moderati, liberali, riformisti e cristiani e dia un impulso decisivo a tutta la coalizione”.

Parole di Luigi Sappa, candidato di punta al prossimo consiglio regionale per la lista Forza Italia, Polis e Liguria Popolare nata anche con il contributo dell’onorevole Tajani che oggi, in visita a Imperia e Ventimiglia, ne ha voluto sottolineare l’importante significato.

“Queste elezioni - continua Sappa - possono rappresentare un importante punto di svolta per dare più forza al centro e soprattutto alle idee che consentano al nostro territorio un nuovo sviluppo futuro. Ed è per questo motivo che mi sono rimesso in gioco, per puro spirito di servizio”.