Elezioni regionali: Monica Gatti (Lega) "Se sarò eletta, non sarò Genovacentrica!" (Video)

La candidata in consiglio regionale per la Lega-Liguria Salvini Monica Gatti spiega che in caso di elezione, porterà avanti l'impegno sul territorio della provincia di Imperia per tutto il proprio mandato.



“Sono Monica Gatti, - spiega - candidata alle elezioni regionali con la lista 'Lega-Liguria Salvini'. Sono in Lega da 12 anni, anche quando era al 2%. Ho iniziato a seguire le sedute consiliari con penna e taccuino, come un'apprendista. Mi sono avvicinata alla politica attraverso corsi di formazione, e oggi ricopro il ruolo di capogruppo in consiglio comunale, sempre con la lista 'Lega-Liguria', presso il comune di Imperia.

La mia esperienza, professionale e politica maturate negli anni, mi vedono pronta ad affrontare il passo successivo. Il mio compito darà, se ne avrò la possibilità, di portare in regione proposte e iniziative da proporre, deliberare e verificare, ma che siano alla portata dei cittadini. Il mio impegno sarà permanente su tutto il territorio imperiese: non sarà Genovacentrica!”.