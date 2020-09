Elezioni regionali. A Sanremo focus di Liguria Popolare sulla sanità: “Individuare strutture per i malati di Covid e liberare il 'Borea'” (Foto)

Focus dedicato alla sanità per Liguria Popolare e per il suo candidato alle elezioni regionali, Antonio Bissolotti. Questa mattina il movimento che, insieme a Forza Italia, fa parte della lista a sostegno del candidato presidente, Giovanni Toti, ha ospitato al ristorante ‘Méditerranée’ di Sanremo l'ex Primario di Fisiatria dell’ospedale ‘Borea’ di Sanremo, dott. Enrico Trucco. Presenti anche i componenti del gruppo consiliare di Liguria Popolare: Andrea Artioli e Giampiero Correnti.

“Il tema di oggi è quello della sanità e partiamo con un ringraziamento a tutto il personale che in questi mesi ha lavorato con professionalità e passione facendo dell'ospedale di Sanremo un'eccellenza a rischio della loro vita - ha dichiarato Antonio Bissolotti - come sanremesi ne siamo orgogliosi, ma nello stesso tempo la cosa ha comportato la chiusura di tutti i reparti con grande sacrificio per i dipendenti e i sanremesi, oggi però il Covid non è più un'emergenza e quindi chiediamo che venga individuata una struttura permanente per accogliere i malati di Coronavirus. Strutture ce ne sono, basta adeguarle. Sanremo ha un grande afflusso di turisti, è baricentrica e deve essere un'eccellenza ospedaliera con tutti i reparti”



Bissolotti ha poi affrontato anche il tema dell'ospedale unico: “Siamo d'accordo, ma dobbiamo risolvere la questione della viabilità, ma è finito il tema delle parole e dei proclami, non si è ancora arrivati a una partenza, il territorio non può più pagare un prezzo così, dobbiamo arrivare al momento della verità. La Regione deve avere la massima attenzione siccome investe molto in sanità e vorremmo che i fondi fossero investiti ancora meglio, la salute è importante”.

L'intervista ad Antonio Bissolotti (Liguria Popolare)

“Premetto che non ho velleità di entrare in politica, ma in campagna elettorale darò il mio appoggio a Bissolotti per una profonda amicizia che ci lega e perché sono convinto che possa svolgere un ruolo amministrativo importante - ha aggiunto Enrico Trucco, ex Primario di Fisiatria al 'Borea' - siamo stati coinvolti tutti dal 'terremoto' sanitario e abbiamo perso molti reparti all'ospedale di Sanremo e ribadisco il mio ringraziamento a tutto il personale che ha lottato contro il Covid, ma ad oggi alcuni reparti mancano all'appello, mi riferisco a Pediatria, a Ostetricia e Ginecologia, alla Neurologia, è stata fortemente ridimensionata l'eccellenza della Gastroenterologia. Dal momento che l'emergenza dovrà finire, a quel punto i reparti dovranno ritornare nella loro sede sanremese e anche il personale dovrà rientrare. Questa è una battaglia 'per' che non ha colori politici, non è una battaglia di campanile ma di buonsenso siccome Sanremo è baricentrica. Siamo qui per rivendicare il ruolo primario dell'ospedale di Sanremo”.

“Sul punto nascite faremo una battaglia anche in consiglio comunale - ha aggiunto Bissolotti - il mio impegno sulla sanità sarà sempre forte e presente, ricordiamo che Sanremo non ha nemmeno più il tribunale e faremo di tutto per far tornare Sanremo quella che era”.