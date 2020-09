Ada Cassini Bistolfi, candidata per Forza Italia alle prossime elezioni regionali: “Sono una madre al servizio del territorio e delle famiglie”

Ada Cassini Bistolfi, medico chirurgo specialista in odontostomatologia da oltre 40 anni presso la clinica Bistolfi è la candidata di Forza Italia per la Provincia di Imperia, alle prossime elezioni regionali. La Cassini, madre del vice-coordinatore regionale di Forza Italia Filippo Bistolfi, si presenta agli elettori e spiega perché ha deciso di candidarsi, definendosi 'una madre per le mamme'.

“Da madre - ha detto - prima ancora che da candidata, conosco e condivido i problemi che ogni giorno le famiglie debbono affrontare. E' difficile per le mamme più giovani, a cui spesso non sono forniti gli strumenti necessari per poter sia lavorare sia stare con i propri bambini. E' difficile per le mamme più adulte, che spesso si trovano inermi a vedere i propri figli allontanarsi da casa perché nella nostra provincia non hanno possibilità di lavoro. E' difficile per le mamme più mature che sono sole e in questo particolare momento di distanziamento, non hanno nessuno accanto. Vorrei che le famiglie non dovessero più essere separate dalle gravi situazioni lavorative ed economiche del nostro territorio; situazioni in cui la quotidianità della casa è stata sostituita da una videochiamata ai propri figli durante la cena, dove il loro posto a tavola è sostituito da un computer”.

Secondo un recente sondaggio de Il Sole 24ore, facendo la media degli ultimi cinque anni, la provincia di Imperia, accompagnata da quella di Bolzano, risulta fra quelle con il maggior numero di ragazzi espatriati all''estero, in cerca di lavoro e possibilità".

"Questa situazione ha bisogno di un'inversione di rotta - termina Ada Cassini Bistolfi - e il mio impegno come donna e come madre, nel caso in cui i cittadini mi eleggessero, sarà una priorità. E' facile, a parole, promettere posti di lavoro ai giovani. Sono abituata ad essere concreta e utilizzerò tutte le mie energie non per rattoppare un problema, ma per risolverlo alla radice, proprio dove, da troppi anni, nessuno sta cercando di farlo funzionare”.