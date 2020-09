Sanremo: questa sera a Villa Ormond, penultimo appuntamento della stagione estiva per l’Orchestra Sinfonica

Penultimo appuntamento della stagione estiva per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo nell’incantevole location di Villa Ormond.

Giovedì 3 settembre alle ore 21.30 l’orchestra Sinfonica si esibirà diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo, Direttore Artistico e Stabile dell’ Istituzione, e con la partecipazione del violino: Ettore Pellegrino nel concerto: ‘Johann Sebastian Bach Classico e… Jazz’.

L'ingresso al parco, come da disposizioni ministeriali in termini di sicurezza, verrà come sempre scaglionato a gruppi, a distanza di orari predefiniti e comunicati a tutti coloro che avranno effettuato la prenotazione on line e che rientreranno nel numero massimo consentito.

I concerti sono tutti a ingresso totalmente gratuito, ma per i quali è obbligatoria la prenotazione on line attraverso il sito ufficiale dell'Orchestra (di cui riportiamo il link www.sinfonicasanremo.it ).

Il programma della serata

Direttore: GIANCARLO DE LORENZO

Violino: ETTORE PELLEGRINO

JOHANN SEBASTIAN BACH

Concerto per violino e orchestra in La Minore BWV 1041

1) Allegro moderato

2) Andante

3) Allegro assai

JOHANN SEBASTIAN BACH

Concerto per violino e orchestra in Mi Maggiore BWV 1042

1) Allegro

2) Adagio

3) allegro assai

JOHANN SEBASTIAN BACH

Concerto per violino e orchestra in La Minore BWV 1041 ( Arrangiamenti del M° Roberto Molinelli in versione Jazz )

1) Allegro moderato

2) Andante

3) Allegro assai

JOHANN SEBASTIAN BACH

Concerto per violino e orchestra in Mi Maggiore BWV 1042 ( Arrangiamenti del M° Roberto Molinelli in versione Jazz )

1) Allegro

2) Adagi

3) allegro assai