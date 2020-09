Consigli per affrontare al meglio un viaggio in macchina

Sono arrivate le tanto desiderate vacanze! Non vediamo l’ora di arrivare a destinazione e di goderci la spiaggia, la montagna, o di visitare la città che abbiamo sempre desiderato!

C’è solo un piccolo problema… Affrontare un lungo viaggio in macchina! Molti si sentono male al solo pensiero di dover trascorrere diverse ore seduti dentro un abitacolo. La sola idea li rende nervosi e li mette in ansia.

Cosa si può fare per rendere il tragitto in auto più piacevole?

Prima di partire, verificare che sia tutto ok

Una delle primissime cose da fare, ancor prima di pensare a come trascorre il tempo durante il viaggio, è quella di controllare la propria macchina, per evitare che questa ci regali qualche brutta sorpresa durante il tragitto. Rimanere bloccati per strada con la macchina piena di bagagli sotto il sole cocente è una disavventura assolutamente da evitare, se possibile.

Rivolgersi al proprio meccanico di fiducia prima di partire è pertanto fondamentale. Aggiungere alla propria copertura assicurativa il soccorso stradale, con il pernottamento in albergo in caso di necessità può essere una scelta saggia se si vuole partire rilassati e spensierati.

Comodità e sicurezza

Qualche parola va spesa anche sulla comodità. Utilizzare un cuscino per il collo, che sostiene la testa, può essere un grande aiuto per rendere più piacevole la propria permanenza in macchina. Rimanere nella stessa posizione per molto tempo può essere una vera tortura. Per questo è buono fare una pausa ogni volta che ne sentiamo la necessità, anche solo per sgranchire le gambe per qualche minuto.

Soprattutto i più piccoli hanno bisogno di viaggiare non solo comodamente, ma anche in piena sicurezza. Su migliorseggiolinoauto si possono trovare recensioni ed offerte su diversi modelli di seggiolino, che ci permetteranno di effettuare la scelta più adatta per il bene di nostro figlio.

Se amiamo la musica non possiamo partire senza aver fatto prima una playlist con tutti i pezzi che più ci piacciono. Nell'effettuare questa scelta non dimentichiamo di tenere conto anche dei gusti degli altri che viaggiano con noi compresi, ebbene sì, anche i bambini.

Dedicarsi a qualche gioco per tenere attiva la mente e trascorre il tempo è un must immancabile di ogni viaggio in macchina che si rispetti. Tra i più conosciuti ci sono i giochi con le parole.

Se siamo amanti dei film, un gioco molto carino potrebbe essere quello di iniziare dicendo il nome di un attore famoso. Chi è al turno successivo deve dire un film o una serie TV alla quale l’attore ha partecipato. Il successivo deve menzionare un altro attore che ha preso parte a quel film o a questa serie, e così via.

Se consideriamo il tragitto parte integrante della nostra vacanza, potremmo prendere in considerazione un'altra possibilità. C’è qualche attrazione o un bel posto da visitare sul nostro percorso? Perché non fare lì una breve pausa?