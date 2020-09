Come realizzare un sito web di qualità: le linee guida

Per sperare di avere successo nel mondo del web è necessario disporre di un sito di qualità. Il sito infatti è l'unico strumento che permette ad un'azienda oppure ad un libero professionista di interfacciarsi con i propri utenti e di conseguenza con i propri potenziali clienti. Appare piuttosto chiaro che disporre di un sito web di qualità sia un tratto imprescindibile per poter sperare di ottenere risultati considerevoli per quanto riguarda il tuo specifico business. Per scoprire come realizzare un sito web di qualità è necessario seguire con attenzione alcuni utili consigli. Nello specifico, in questo articolo abbiamo raccolto alcuni consigli di evidenza.agency, specializzata in realizzazione di siti web a Roma. In primo luogo è necessario che il sito web rappresenti un mezzo attraverso il quale l'azienda mostri in maniera chiara ed evidente ciò di cui si occupa. E' inoltre necessario che le pagine siano una perfetta combinazione tra testo ed immagini evitando eccessi in un senso e nell'altro. In aggiunta il sito web deve essere pensato e realizzato avendo ben chiaro quale sia l'obiettivo che l'azienda si è prefissato per poterlo così convogliare alle persone che lo visitano. Molto dipenderà dalla tipologia di azienda e dal settore in cui opera.

Come realizzare un sito web di qualità: l’importanza della funzionalità

Un sito web per poter essere di qualità non deve necessariamente presentare una grafica eccessiva bensì essere funzionale in ogni suo elemento. Ogni parte del sito deve essere pensata ed implementata avendo ben chiaro l'obiettivo in maniera tale da dare un contributo al suo raggiungimento. Meglio dunque orientarsi verso un sito che sia molto semplice ma che permetta all'utente di capire in maniera inequivocabile il messaggio in oggetto. Dunque le informazioni devono essere essenziali, molto chiare e dirette. Non bisogna perdersi in eccessivi tecnicismi in maniera tale da non restringere il campo dei potenziali utenti e quindi clienti. In aggiunta bisogna porre attenzione alla programmazione del sito web per cui meglio rivolgersi ad un'agenzia specializzata capace di offrire un codice pulito e privo di errori che potrebbero comportare disfunzioni piuttosto pericolose.

Interfaccia semplice, intuitiva e massima compatibilità

Oggi gli utenti visitano i siti da diversi dispositivi utilizzando i più disparati browser come nel caso di Google Chrome, Internet Explorer oppure Safari. Questo impone al progettista l'esigenza di dover prevedere una struttura che possieda un'interfaccia semplice, intuitiva ed estremamente fruibile. Al tempo stesso l'interfaccia deve essere responsive ossia in grado di adattarsi al dispositivo con cui si naviga (pc desktop, smartphone, tablet, etc) e alla tipologia di browser usato. In questo modo l'utente avrà dimostrazione della professionalità e della qualità dell'azienda e soprattutto potrà visitare i contenuti e i vari prodotti elencati con maggiore facilità e soddisfazione. Un altro aspetto considerevole che bisogna prendere in considerazione per sperare di realizzare un sito web di qualità è la velocità di caricamento. Sono diverse le ricerche di mercato che hanno evidenziato come gli utenti alle prese con siti troppo pesanti che richiedono un maggior lasso di tempo per potersi caricare, solitamente preferiscono lasciar perdere ed indirizzare l'attenzione verso un altro sito concorrente. In parole occore che il sito sia progettato per essere estremamente veloce per cui meglio trovare un giusto compromesso tra la qualità dei contenuti, l'aspetto grafico e la velocità stessa.