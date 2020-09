CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 3 settembre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- TENET – ore 16.30 - 21.15 – di Christopher Nolan - con John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson – Azione/Fantascienza - "Quando il personaggio interpretato da John David Washington riesce a superare una prova estrema e mortale e quindi a guadagnarsi l'ammissione ad un gruppo ristretto di agenti sarà pronto per sventare una nuova guerra mondiale con una tragedia in vista ben peggiore dell'olocausto nucleare. A complicare la già difficile missione sembra che ci sia di mezzo una qualche distorsione o paradosso temporale…”

Voto della critica: ****

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- AFTER 2 – ore 16.30 - 21.30 – di Roger Kumble - con Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin, Dylan Sprouse, Selma Blair, Charlie Weber - Drammatico - "Dopo la loro rottura, Hardin e Tessa cercano di andare avanti. Mentre Hardin torna a perdersi in cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice Vance dove attira l'attenzione del suo collega Trevor, il ragazzo perfetto col quale intraprendere una relazione. Trevor è intelligente, spiritoso, attraente ma soprattutto è affidabile. Tessa, nonostante questo nuovo incontro, non riesce a togliersi dalla testa Hardin. Dopotutto lui è l'amore della sua vita e al di là dei loro fraintendimenti e delle difficoltà, non può negare ciò che prova. Vorrebbe essere in grado di andare avanti per la sua strada, ma non è così semplice. Attraverso alti e bassi della loro relazione, Tessa e Hardin lotteranno per stare ancora insieme anche se l'intero universo sembra tramare per tenerli separati…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ONWARD - OLTRE LA MAGIA – ore 17.00 – di Dan Scanlon - con le voci di Sabrina Ferilli, Fabio Volo, Raul Cremona, David Parenzo – Animazione - "Due fratelli, Ian e Barkley, elfi adolescenti, lanciano un incantesimo nel giorno del sedicesimo compleanno di Ian per fare apparire magicamente il loro padre (o almeno metà di lui) fino alle sue distintive calze viola. I due si imbarcheranno poi in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po' di magia…”

Voto della critica: ***

- THE NEW MUTANTS – ore 22.00 – di Josh Boone - con Blu Hunt, Henry Zaga, Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton – Azione/Fantastico/Horror - "Durante la reclusione forzata in una struttura segreta, cinque giovani mutanti scoprono i loro poteri e combattono per sfuggire ai peccati commessi nel passato e per salvare se stessi…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- BALTO E TOGO - LA LEGGENDA – ore 17.30 – di Brian Presley - con Brian Presley, Treat Williams, Brad Leland, Henry Thomas, Bruce Davison, Will Wallace – Avventura/Drammatico - "Dopo aver superato una tragedia personale, il padre vedovo e 'musher' (nome con cui vengono chiamati i conducenti delle slitte trainate da cani) Leonhard 'Sepp' Seppala si fa avanti nel mezzo di un'epidemia di difterite a Nome, in Alaska, per consegnare l'antitossina all'ospedale. Con la vita della sua stessa figlia appesa a un filo, Sepp si lancia in questa missione impossibile, accompagnato dal suo branco di cani da slitta…”

Voto della critica: **

- LA VACANZA – ore 21.45 – di Enrico Iannaccone - con Antonio Folletto, Catherine Spaak, Carla Signoris, Veruschka von Lehndorff, Luca Biagini – Drammatico - "Valerio è un trentenne che sembra essere in grado di vivere la sua vita tentando solo di distruggerla. Carla è una donna ancora bellissima, un'ex magistrato che inizia a manifestare i primi sintomi di Alzheimer ma con una travolgente voglia di vivere. Valerio e Carla sono due anime tormentate, che trovano in un'inaspettata amicizia la forza di confrontarsi con i dolori e i segreti del proprio passato. Sono entrambi legati ad Anneke, una misteriosa donna. Un viaggio di due persone anagraficamente tanto lontane, eppure così vicine nelle emozioni più dolorose che le condurrà a scoprire un nuovo modo di amare…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Centrale (tel. 0184 597822)

Chiuso

Tabarin (tel. 0184 597822)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- AFTER 2 – ore 17.30 - 21.00 – di Roger Kumble - con Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin, Dylan Sprouse, Selma Blair, Charlie Weber - Drammatico

Voto della critica: **



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- THE NEW MUTANTS – ore 17.45 - 21.15 – di Josh Boone - con Blu Hunt, Henry Zaga, Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton – Azione/Fantastico/Horror

Voto della critica: **



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo

- IL RICHIAMO DELLA FORESTA – ore 21.30 – di Chris Sanders - con Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens, Karen Gillan, Bradley Whitford, Colin Woodell - Avventura/Drammatico - "Adattamento del celebre romanzo di Jack London, la storia segue un cane di nome Buck che vive la sua tranquilla esistenza in California come cane domestico. Purtroppo a causa di alcuni eventi imprevisti, Buck si ritrova a diventare un cane da slitta durante la forsennata corsa all'oro in Alaska e fa la conoscenza di un uomo di nome John Thornton, pronto a sfidare le intemperie per realizzare il suo sogno…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- AFTER 2 – ore 21.15 – di Roger Kumble - con Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin, Dylan Sprouse, Selma Blair, Charlie Weber - Drammatico

Voto della critica: **



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- TENET – ore 21.15 – di Christopher Nolan - con John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson – Azione/Fantascienza

Voto della critica: ****

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso







